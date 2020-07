Immigrazione, Vittorio Sgarbi durissimo a Quarta Repubblica: "Il clandestino il più pericoloso, non sappiamo che malattie porta"

28 luglio 2020 a

Siamo a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. E nella puntata di lunedì 27 luglio tra gli ospiti c'è Vittorio Sgarbi, il quale dice la sua su uno dei casi che domina il dibattito in questi giorni: l'emergenza immigrazione che si interseca all'allarme coronavirus. E il critico d'arte senza troppi indugi usa parole pesantissime: "L'accordo di Malta - ricorda - precede il coronavirus, per cui il clandestino è il più pericoloso perché non sappiamo che malattie possono portare. Quindi ora dobbiamo rimandarli a casa loro perché rappresentano un pericolo", conclude Vittorio Sgarbi. Uno che sull'immigrazione non ha mai avuto posizioni particolarmente dure. Parole, insomma, che pesano il doppio.

