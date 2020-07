Coronavirus, Andrea Crisanti contro Matteo Salvini a L'aria che tira: "Niente mascherina? Ne paghi le conseguenze"

28 luglio 2020 a

Oggi, martedì 28 luglio, Matteo Salvini viene "linciato" per aver rifiutato di indossare la mascherina nel corso di un convegno in Parlamento alla vigilia. Il leader della Lega ha chiarito la sua posizione, spiegando che la battaglia al coronavirus è stata sostanzialmente vinta e che "non è necessario continuare a terrorizzare gli italiani". E via con gli attacchi, per esempio David Parenzo che invoca "una multa" per il leghista. Dunque le parole del virologo Andrea Crisanti, un tempo vicino a Luca Zaia, che a L'aria che tira mette nel mirino Salvini. Intervistato su La7, azzanna: "Quando si incoraggiano comportamenti in contrasto con le misure di distanziamento non posso che dissociarmi", ha premesso. Dunque ha aggiunto: "La mascherina serve, è in grado di abbattere drammaticamente la carica virale. Sono dell'idea che se c'è una legge vada rispettata, se uno commette un'infrazione ne deve pagare le conseguenze", ha concluso cavalcando toni roboanti.

