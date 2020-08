Francesca Pascale e il bacio a Paola Turci? Le parole di Michelle Bonev nel 2014: "Ama stare con le donne, e quella volta..."

07 agosto 2020 a

Un bacio appassionato. Le protagoniste sono Francesca Pascale e Paola Turci: la vicenda è nota, gli scatti sono quelli diffusi da Diva e Donna. Insomma, le due sembrano stare insieme e si godono le vacanze su un lussuoso yacht privato nella acque del Cilento. E dopo quelle foto, Dagospia è andato a ripescare un vecchio articolo, per la precisione del 18 maggio 2014. Un articolo del Fatto Quotidiano dedicato alla deposizione di pm della procura di Roma di Michelle Bonvev, che era stata querelata dalla Pascale in seguito a un intervista concessa a Servizio Pubblico di Michele Santoro in cui affermava che l'allora fidanzata di Silvio Berlusconi era lesbica. E in quell'articolo, si leggeva quanto segue: "Berlusconi mi disse - a parlare è la Bonev -: Francesca ha una storia molto particolare. Ama stare con le donne, mi porta le sue amiche e ci divertiamo". Parole che, alla luce di quanto "paparazzato" negli ultimi giorni, assumono un altro tipo di consistenza.

