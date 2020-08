Francesca Pascale e Paola Turci, Dagospia: "Sono una coppia di fatto". La prova nascosta a pagina 32 sul Corriere

18 agosto 2020 a

Altro che "flirt". Francesca Pascale e Paola Turci sono una "coppia di fatto". La bomba la sgancia Dagospia, che spulciando i quotidiani ha notato un dettaglio rivelatore nascosto a pagina 32. Per la precisione, il necrologio di cordoglio per la morte della madre di Beppe Sala, sindaco Pd di Milano, che Pascale e la cantautrice romana hanno firmato insieme: "Francesca e Paola Turci sono vicine con affetto a Beppe Sala per la perdita della sua amata mamma Stefania", recita il messaggio.

Nei giorni scorsi, l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante erano state pizzicate dai paparazzi del settimanale Oggi in atteggiamenti molto affettuosi (anzi, intimi, visto il bacio lesbo immortalato dagli obiettivi): dalle due nessuna conferma, solo tanto chiacchiericcio. Ora, nero su bianco, la prova schiacciante.

