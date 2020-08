Coronavirus, la teoria di Ranieri Guerra: "Arriveremo presto a 4 mila contagi al giorno come Francia e Spagna"

24 agosto 2020 a

L'estate ha fatto circolare il coronavirus in maniera massiccia. "Non dirò mai ve l'avevo detto, non sta bene in questi casi", premette Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità. Per il professore il vero problema dell'Italia, che ora sembra pagare caro, è l'aspetto sanzionatorio. Questo - a detta di Ranieri - "manca". "Non mi preoccupa la gravità clinica che conseguirà a questi nuovi positivi - spiega al Messaggero - che non incidono in modo rilevante sui ricoveri in questo momento, ma osservo che sono comunque persone che fanno circolare il virus, aumentare la probabilità di contagio sui soggetti più fragili".

In sostanza i 4mila contagi al giorno, così come accade in Spagna e Francia, sono dietro l'angolo: "Ci arriveremo probabilmente presto, dato che stiamo assistendo sia ad un aumento dei positivi che ad una accelerazione conseguente dei tempi di moltiplicazione. Ancora una volta, come dice giustamente il ministro Speranza, non possiamo contare su un nuovo lockdown generale. Pertanto, l'interruzione della possibile montata epidemica si potrà ottenere con una combinazione di intensificato contact tracing e isolamento dei microcluster identificati attraverso un aumento mirato dei tamponi".

