Stasera Italia, Mario Giordano contro il governo: "Coronavirus, perché ho paura"

Spara ad alzo zero contro il governo per gli ultimi sviluppi della gestione dell'emergenza coronavirus, Mario Giordano. Lo fa a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, dove critica le recenti decisioni in tema di trasporto pubblico (e non solo). "Come si è arrivati alla quota dell'80% (della capienza, ndr) è un mistero: come fanno a controllarlo? E i 15 minuti in cui è permesso restare a bordo? Restano un sacco di misteri. Resta il mistero non chiarito del perché si siano dovuti comprare i banchi: ancora non sappiamo chi sono gli 11 vincitori dei concorsi dei banchi - picchia duro -. Io sarei più tranquillo se questo governo facesse più chiarezza, per esempio pubblicando tutti i verbali del Cts, che sono ad oggi oscurati", conclude Mario Giordano.

