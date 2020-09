Silvio Berlusconi, l'immunologa Antonella Viola: "Positivo e asintomatico? Questione di statistica"

03 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi positivo al coronavirus e asintomatico. Un fatto che fa sorgere tanti quesiti a cui ha dato una risposta Antonella Viola. L'immunologa dell’università di Padova, rispondendo a una domanda sul caso del leader di Forza Italia, nel corso della trasmissione Agorà Estate su Rai 3, ha precisato: "È più probabile trovare asintomatici tra i bambini e tra i giovani. È una questione di statistica. Ma è possibile che ci siano persone anche anziane che sono asintomatiche".

Insomma, un modo come un altro per dire che è solo "una questione di statistica" e che al Cav è andata più che bene. Poi l'esperta si sofferma sul tasso di mortalità che è "dell’1 per cento con una morbilità (frequenza nella popolazione, ndr) intorno al 5 per cento e una percentuale di asintomatici importante".

