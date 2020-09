Coronavirus, Pierluigi Lopalco spara: "Politica e tv hanno favorito il nuovo contagio per aiutare le cliniche del Nord"

06 settembre 2020 a

a

a

"Se noi abbiamo questa ripresa del Covid-19 è anche per effetto di una propaganda scriteriata di alcune forze politiche del nord che doveva dire che il coronavirus non esiste e che quindi potevamo tornare a curarci nelle cliniche del nord perché sono sicure". Ma non è finita: "Ci troviamo di fronte a una bugia che hanno provato a venderci nelle televisioni dicendo che il virus fosse clinicamente morto o si era indebolito: avevano bisogno di far ripartire un mercato che è importantissimo, il mercato della sanità". Queste le farneticanti dichiarazioni di Pierluigi Lopalco, epidemiologo assurto a star tv all'epoca del coronavirus e oggi candidato in Puglia con il Pd di Michele Emiliano. Bene, secondo Lopalco chi sostiene che il coronavirus sia meno aggressivo, calato o addirittura - come lui afferma - "sparito" lo avrebbe fatto per favorire il nord e le sue cliniche. Un piano perfetto ordito da politica e televisione. Come se le terapie intensive, per esempio, non fossero sostanzialmente vuote rispetto a quanto accadeva tra febbraio e marzo.

Video su questo argomento Coronavirus, il piddino Emiliano alimenta il panico: "Siamo nella seconda ondata

Parole sconcertanti, quelle di Lopalco. Un chiaro attacco politico, completamente sgangherato. Nessuno ovviamente sostiene che il coronavirus non esista, forse neppure i bislacchi "no-mask", ma non si può neppure negare che la situazione attuale sia differente rispetto al picco dell'emergenza. Eppure per il candidato democratico tanto basta per affermare ciò che ha affermato. Lopalco poi aggiunge: "Per alcune regioni del nord la sanità non è servizio sanitario, ma mercato sanitario. In Lombardia la sanità è una macchina da prestazione. Entri, ti curo e te ne vai velocemente perché,... avanti un altro. In questo modo la Puglia, verso le regioni del nord, spende 250 milioni e 100 milioni sono per il privato". Altre frasi con cui rilancia il teorema del "coronavirus sparito per favorire il Nord". Agghiacciante.

"Fatico ad ammetterlo". Crolla anche il "piddino" Lopalco: virus e contagi, quante balle ci hanno raccontato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.