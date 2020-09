Bruno Vespa, Porta a porta riparte col botto: primo ospite in studio, subito processo alla ministra Azzolina

08 settembre 2020 a

Ripartenza col botto per Bruno Vespa e Porta a porta. Questa sera la prima ospite di peso negli studi della "Terza Camera" sarà Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione. Tra meno di una settimana ripartirà ufficialmente la scuola: caos in vista e rischio di nuovi focolai di coronavirus dietro l'angolo. "È sacrosanto che la scuola riparta - spiega Vespa al Corriere della Sera -. Siamo favorevoli alla prudenza e alla ripartenza". Tira aria di processo alla ministra più contestata del governo. La situazione generale inquieta anche Vespa: "In famiglia siamo attenti, senza isterismi. Mi secco, però, quando qualcuno mi porge la mano. E quando vedo i negazionisti in piazza, diciamo che... mi dispiace".

