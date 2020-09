Quarta Repubblica, Nicola Porro contro Giuseppe Conte per il disastro-coronavirus: gli omissis e le cinque domande

08 settembre 2020 a

Torna più scatenato che mai, Nicola Porro, con il suo Quarta Repubblica su Rete 4. La prima puntata della stagione è andata in onda ieri sera, lunedì 7 settembre. Nel mirino del conduttore, proprio come prima del breve stop estivo, Giuseppe Conte e il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, di cui Porro non ha mai condiviso sostanzialmente nulla. A Quarta Repubblica vengono infatti proposte due slide che pongono parecchi interrogativi. Nella prima ci si concentra sui verbali Cts recentemente desecretati, sul dossier top secret. E si ricorda quanto segue:

Notevole, come nota la redazione del programma, che vi siano 3.256 omissis e parti oscurate su un totale di 3.665 pagine. Dunque, la seconda slide, cinque domande con cui mettere all'angolo il governo. Quesiti semplici e che, per ora, non hanno avuto risposta: perché tenere all'oscuro i cittadini? Cosa c'era negli omissis? Esiste un piano nazionale contro la pandemia? Chi decide, governo o Cts? L'esecutivo riferirà in parlamento così come chiede Matteo Salvini?

