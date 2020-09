Silvio Berlusconi, il bollettino di Alberto Zangrillo: "Quadro clinico in costante evoluzione favorevole"

08 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi, da cinque giorni ricoverato per coronavirus, sta bene. A darne notizia è Alberto Zangrillo nel consueto bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. Il responsabile del reparto di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'Ospedale San Raffaele di Milano, nella giornata di martedì 8 settembre, ha assicurato: "Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Una buona notizia che va di pari passo con l'umore dell'ex premier già pronto a tornare al lavoro. Proprio oggi -martedì 8 settembre -, secondo il Corriere della Sera, il Cav avrebbe chiesto ai medici di poter almeno inviare un messaggio in vista della campagna elettorale per le Regionali. Insomma, un Cav instancabile.

