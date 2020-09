CartaBianca, lezione di Mauro Corona a De Benedetti: "Berlusconi è malato, inaccettabili messaggi farabutti e vigliacchi"

09 settembre 2020 a

Piccole, grandi e indirette lezioni a chi, come Carlo De Benedetti giusto per fare un nome, insulta e sfregia un uomo malato, Silvio Berlusconi al San Raffaele per coronavirus. Piccole, grandi e indirette lezioni che, in questo caso, arrivano da Mauro Corona, lo scrittore e opinionista di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 ripartito ieri, martedì 8 settembre. Nelle sue riflessioni iniziali, Mauro Corona infatti ha affermato: "Non sono mai stato politicamente dalla parte di Berlusconi, ma sulla malattia di una persona non si possono pubblicare messaggi farabutti e vigliacchi. Manderò a Berlusconi tutta l’energia buona delle mie montagne perché guarisca. E so che guarirà", ha concluso lo scrittore. Lezioni di stile a De Benedetti, insomma.

