CartaBianca, la Berlinguer: "Iniziamo con tranquillità". Come no, Mauro Corona sbrocca subito: "Cafoni, maleducati in ciabatte"

Torna CartaBianca e tornano ovviamente i "pericolosissimi" monologhi di Mauro Corona, che tanto hanno fatto discutere nelle passate edizioni. Non a caso nelle primissime battute della prima puntata della stagione, in onda su Rai 3 martedì 9 settembre, Bianca Berlinguer si è rivolta allo scrittore affermando: "Cerchiamo di cominciare con tranquillità, eh...". E provate a indovinare? No, l'invito non è stato propriamente raccolto. Lo scrittore viene infatti interpellato dalla conduttrice sull'estate del coronavirus, dove molti turisti hanno scelto la montagna al posto del mare. "C'erano più turisti?" chiede, Mauro Corona conferma e poi parte in quarta. "Non è un male, ma ho visto tanta maleducazione, tanta cafoneria, tanto pressappochismo... se vanno sulle vette in ciabatte se la vanno a cercare, ma io dico gente che ha divelto la cassetta portalettere di mia figlia, hanno sfondato porte per prendere stendini nel paese abbandonato...". Insomma, la tranquillità sta a zero. Come sempre con il mitico Mauro Corona.

