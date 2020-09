Antonio Di Pietro a L'aria che tira: "Il discorso di Berlusconi dal San Raffaele? Mi ha colpito, gli ho creduto"

14 settembre 2020 a

"Questa volta l'ho scampata bella". Silvio Berlusconi ha commosso tutti con il discorso appena dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dopo 12 giorni di ricovero per coronavirus. Il leader di Forza Italia ha temuto per la propria vita e riceve l'onore delle armi anche da Antonio Di Pietro, l'ex pm di Man pulite con cui spesso si è scontrato politicamente e umanamente in questi anni.

"Io tante volte ho ritenuto ipocrite le sue affermazioni - ha ammesso Di Pietro in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira -, oggi l'ho visto sincero, gli ho creduto, sono molto contento per lui per il messaggio di speranza che ha mandato a noi anzianotti e ai giovani, invitandoli a rispettare le regole. Le sue parole mi hanno colpito, hanno fatto bene anche a me".





