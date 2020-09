Immigrazione, il video-choc rilanciato da Salvini: "Spaccio e violenza. Clandestini fuori controllo", 8 minuti sconvolgenti

16 settembre 2020 a

a

a

"Spaccio, degrado, violenza e clandestini fuori controllo nei quartieri delle nostre città, soggiorno sulle navi da crociera per chi sbarca. Tutto a danno e spese degli italiani e dei tanti immigrati regolari e integrati". Matteo Salvini torna ad attaccare nuovamente il governo Conte sull'immigrazione e la gestione dei clandestini.

Il leader della Lega posta un video della trasmissione Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano con ospite Paolo Del Debbio, su un reportage della trasmissione di Rete 4 in alcuni quartieri italiani, sempre più degradati e sempre più in mano alla malavita gestita dagli immigrati clandestini. Otto minuti di immagini che lasciano perplessi e che sono un duro atta d'accusa al lassismo in materia di immigrazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.