Nunzia De Girolamo, doccia fredda Dagospia: "Il suo show in Rai è in stand by. Cosa sta succedendo?"

Slitta il debutto di Nunzia De Girolamo in Rai, ed è mistero. L'ex ministra dell'Agricoltura è in palinsesto al sabato in seconda serata con Ciao Maschio!, sua prima esperienza televisiva in proprio dopo la partecipazione a Ballando con le stelle e a L'aria che tira in veste di opinionista. La trasmissione, annunciata a luglio, doveva iniziare il 21 novembre ma secondo quanto scrive Giuseppe Candela per Dagospia, "è finita per ora in stand by, la matricola (pratica necessaria per dare il via alla produzione di tutti i programmi del servizio pubblico) non risulta ancora aperta". E ci sarebbe già una nuova data: "sabato 19 dicembre. Praticamente un mese dopo. Cosa sta succedendo?".

