Matteo Salvini, tiro a bersaglio su La7: "I 49 milioni? Spesi così", i calcoli di Propaganda Live

Dopo essere stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, Matteo Salvini è stato protagonista suo malgrado anche di Propaganda Live. Stavolta nessun collegamento con i salotti di La7, ma il segretario della Lega è stato oggetto di scherno da parte di Makkox sulla solita solfa dei 49 milioni. “Da Floris ha detto che sono finiti, sono stati spesi in manifesti elettorali e altro. Allora mi sono chiesto, ma quanti manifesti ci compri con tutti quei soldi?”, è stata la provocazione lanciata dal vignettista, che si è premurato di farsi fare un preventivo: “Considerando 30 centesimi a manifesto, si possono comprare 133 milioni di manifesto. Una campagna elettorale a dir poco massiccia, basti pensare che, se si considera che ogni manifesto ha lo spessore di 0,1mm, mettendoli in pila diventano alti 13,3 chilometri”. Makkox è andato avanti per un po’ a fare altre battute sui soldi della Lega, confermando che è un argomento comodo su cui sparare in questi giorni caldi in cui le elezioni regionali e il referendum saranno degli appuntamenti cruciali.

