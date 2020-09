Matteo Salvini, ecco il sosia calabrese: fate molta attenzione a questa foto

19 settembre 2020 a

Domenico Fedele è diventato improvvisamente popolare sui social, e il motivo è decisamente particolare. L’uomo calabrese si è auto proclamato sosia di Matteo Salvini: se sull’effettiva somiglianza non c’è da esserne particolarmente convinti, di certo c’è che Domenico è un fedelissimo del segretario della Lega. Non solo fa campagna elettorale in favore del Carroccio, ma è sempre molto attento a tutti i comizi dell’ex ministro ed è pronto a sbarcare a Catania il 3 ottobre per essere al suo fianco durante il processo in cui dovrà difendersi dall’accusa di sequestro di persona. “Io ci sarò da Riace, uno dei paesi sempre in lotta con l’immigrazione clandestina - ha dichiarato il sosia calabrese - il capitano Matteo va a processo per difendere me e tutti i cittadini italiani perbene. In un anno al governo Salvini ha realizzato un’immigrazione controllata, merita stima e affetto”.

