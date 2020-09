Maria Giovanna Maglie, notizie terrificanti tra minigonne e stupri: "A quando il burka?"

19 settembre 2020 a

“A quando l’imposizione del burka?”. È l’amaro commento di Maria Giovanna Maglie in merito a due notizie che hanno fatto scalpore: si tratta della querelle minigonna al liceo (“perché poi al professore gli casca l’occhio”) e della pena ridotta ad uno stupratore perché la donna era “troppo disinvolta”. “Guardate che nello stesso giorno due notizie del genere dovrebbero metterci in serio allarme”, è il messaggio condiviso dalla giornalista, che ha ricevuto qualche critica sull’episodio della minigonna: “A scuola non si mette, si mette in altre occasioni e nessuno lo vieta”. Allora la Maglie ha fatto un’ulteriore precisazione: “Vedo che non ci siamo capiti o non volete capire. Il punto è la motivazione contro la minigonna. Al prof casca l’occhio? Ma vaff***”. La giornalista difende quindi l’iniziativa delle studentesse del liceo Socrate di Roma, che hanno reagito presentandosi tutte in gonna in classe perché “quel messaggio della scuola sull’abbigliamento non poteva passare”.

