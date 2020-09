Matteo Salvini, il giornalista Rai Roberto Secci nella bufera: "Capitan coniglio? Dichiarazioni inaccettabili, la tv di Stato prenda le distanze"

21 settembre 2020 a

Un altro giornalista Rai è caduto su di un post politicamente inopportuno. Questa volta è toccato a Roberto Secci, giornalista parlamentare in forze a Rainews24, che su Facebook ha definito il leader della Lega Matteo Salvini «capitan coniglio». Su Secci, che oltre ad essere parlamentarista è anche membro dell'Usigrai (il sindacato interno della Tv di Stato) e del Cdr di Rainews, si è subito abbattuta l'ira dei parlamentari del Carroccio che, capitanati da Paolo Tiramani, fanno parte della Commissione di vigilanza, in un comunicato hanno precisato la loro posizione critica nei confronti di Secci: «"Capitan coniglio" riferito al senatore Matteo Salvini. Sono queste le parole pubblicate nei social da Roberto Secci, giornalista parlamentare di Rainews24 e autorevole esponente dell'Usigrai e del Cdr. Offese gratuite e dichiarazioni inaccettabili - scrivono ancora i parlamentari della Lega- che un professionista e un giornalista serio non dovrebbe pubblicare, a maggior ragione se pagato con i soldi dei cittadini. Attendiamo delle scuse e una presa di distanza da parte della Tv di Stato».

