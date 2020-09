Ferruccio De Bortoli a Stasera Italia: "Gli italiani hanno voluto evitare altri problemi. L'errore del centrodestra"

21 settembre 2020 a

"Hanno vinto i candidati". Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e Sole 24 ore, commenta così il risultato delle elezioni regionali in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia.

"Gli italiani, già alle prese con tanti problemi, hanno voluto evitare anche una instabilità politica a livello regionale e nazionale. C'è stato un grande apporto del voto disgiunto, in particolare credo in Puglia dove Michele Emiliano ha addirittura sconfitto due candidati della propria maggioranza di governo a Roma". "Il centrodestra - ha concluso il direttore riferendosi a Raffaele Fitto in Puglia e Sefano Caldoro in Campania - deve interrogarsi sull'errore di candidare due ex governatori che erano già stati sconfitti non dando prova di rinnovamento della propria classe dirigente"

