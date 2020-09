Enrico Mentana, fuori onda della Maratona: "Come vedete...", la frase che spiazza gli autori dietro le quinte

21 settembre 2020 a

“Come vedete pacta sunt servanda… anche se non so cosa voglia dire”. Enrico Mentana dà spettacolo anche in un fuori onda della sua Maratona, ripreso dalle telecamere di La7 e rilanciato sui social. “I patti devono essere mantenuti”, è la traduzione del latinismo utilizzato da Mentana, che non sembra però avere un riferimento preciso a quanto accaduto oggi con i risultati del referendum sul taglio dei parlamentari e delle elezioni regionali. E infatti lo stesso Mentana ironizza dicendo che non sa cosa voglia dire: difficile a credersi, considerando lo spessore giornalistico e culturale del direttore del Tg La7, che anche in questa Maratona si è confermato un animale da elezioni.

