Alessandro Sallusti a Otto e mezzo: "Come i tacchini. Questa legislatura non cade neanche con le bombe"

"La prossima volta che si va a votare ci sarà il 50% di seggi". Alessandro Sallusti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, spiega perché dopo il referendum la situazione rischia di cristallizzarsi. "Non penso che i deputati non siano come i tacchini che vogliano anticipare il Natale, perché i tacchini a Natale fanno una brutta fine", spiega il direttore del Giornale tra le risate degli altri ospiti.

"Questa legislatura non cadrà neanche se la bombardano, quindi le risse e le tensioni all'interno di tutti i partiti tali rimarranno, senza conseguenze probabilmente sul governo, sicuramente sulla legislatura". La Meloni e Salvini chiedono però lo scioglimento delle Camere "In teoria il Parlamento dovrebbe dimettersi - concorda Sallusti -, se ci fosse buonsenso e onestà intellettuale. Ma siccome appunto ci sono parlamentari e non tacchini questo non accadrà".

