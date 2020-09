Regionali, Alessandra Ghisleri a L'aria che tira: "La valutazione degli italiani sul governo non è così generosa"

22 settembre 2020 a

A ridosso del 3 a 3 che ha visto la maggioranza e l'opposizione pareggiare durante le Regionali, a smorzare gli entusiasmi giallorossi ci pensa Alessandra Ghisleri. La sondaggista, ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, riporta l'esecutivo con i piedi per terra. "La valutazione degli italiani sul governo non è così generosa". Con una frase la direttrice di Euromedia Research spiazza lo studio di La7: "Nessuna luna di miele tra il Paese e l'esecutivo. Anzi, ora per Giuseppe Conte e i suoi la sfida è più difficile visto che le attese dei cittadini sono più alte e salute e portafoglio sono al primo posto".

Previsione, quella della Ghisleri, suffragata dal successo dei governatori. "Queste elezioni - conclude - hanno premiato i governatori, non hanno premiato i partiti di governo". Non a caso presidenti come Luca Zaia e Giovanni Toti sono stati votati anche dal centrosinistra.

