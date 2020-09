Nicola Porro contro Marco Travaglio per il titolo sul Fatto: "Minch*** pazzesca, godo come un riccio"

23 settembre 2020 a

“Questa roba mi fa godere come un riccio”. Nicola Porro prova un piacere perverso nell’osservare come il Fatto Quotidiano riesca a dare “un’interpretazione geniale” dell’esito delle elezioni regionali. “L’alleanza M5s-Pd l’hanno fatta gli elettori”, è il titolo del giornale diretto da Marco Travaglio, che scrive che gli elettori del M5s hanno votato il candidato del Pd anziché il loro e quindi sono migliori della dirigenza grillina perché hanno preferito l’alleanza. “Ma che ragionamento è?”, si domanda Porro, che poi continua: “Travaglio pur di giustificare il crollo dei 5 Stelle dice che i loro elettori hanno votato i candidati del Pd e hanno fatto l’alleanza. Ma come si fa ad avere il coraggio di dire una cosa di questo tipo? Tant’è che, forse vergognandosi di questa minc***ta pazzesca, all’inizio del suo pezzo Travaglio dice che il vero sconfitto è Matteo Renzi con la sua ‘Italia Morta’. Cosa che può essere anche vera, però non mi sembra la cosa più rilevante dinanzi ai 5 Stelle che sono passati dal 33 al 5/6/7 per cento”.

