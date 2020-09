Guido Crosetto massacra il giornalista di sinistra che attacca la Meloni: "Saccente e fazioso, cosa meriti"

24 settembre 2020 a

a

a

“Ho appena sbagliato commentando un odioso tweet di un saccente e fazioso caporedattore italiano. La gente come lui merita di parlare con quelli del suo livello di odio, superbia e cinismo”. Guido Crosetto non ci sta a farsi trascinare in uno scontro tra tifoseria e si chiama immediatamente fuori dalla polemica con Alberto Infelise, giornalista de La Stampa. Il quale ha commentato un post di Giorgia Meloni su Salvo D’Acquisto: “Fu ucciso dagli occupanti nazifascisti, sostenuti dal regime fascista e dalla Rsi, due orrori della nostra storia ai quali aderì Almirante, che la Meloni continua a celebrare con stima e affetto”. Crosetto gli ha replicato così: “Quando a seminare odio è il caporedattore di un autorevole quotidiano, che futuro possiamo avere?”. Ma Infelise ha proseguito la polemica: “Lei davvero crede sia legittimo e accettabile accusare qualcuno di ‘seminare odio’ soltanto per aver ricordato la storia del nostro Paese?”. A questo punto Crosetto ha chiuso la questione anticipatamente: “Ho sbagliato ad avviare un’interlocuzione con lei, perché a lei non interessa ragionare ma litigare. Ho sbagliato già altre volte e cinque cancello ogni interazione con lei e la silenzio per sempre. Addio”.

"Troppo appetito". Regionali, Crosetto e le ragioni di una non-vittoria: messaggio a Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.