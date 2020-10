Peter Gomez a L'aria che tira: "Salvini a processo per la Gregoretti? Si scoprirà che ha fatto ciò che poteva fare"

01 ottobre 2020 a

Se lo dice un insospettabile come Peter Gomez. Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, la puntata è quella di giovedì 1 ottobre. Insomma, mancano soltanto due giorni all'apertura del processo al sequestratore Matteo Salvini, che si celebrerà a Catania per il caso Gregoretti. Evento per il quale il leader della Lega ha organizzato una tre giorni di raduni e discussioni nella città siciliana, manifestazioni a cui prenderanno parte anche Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Ma Gomez non parla delle proteste del centrodestra bensì entra nel merito del processo. Un processo che a molti, e forse anche al direttore del sito del Fatto Quotidiano, sembra un poco una farsa. "Questo processo è estremamente debole, scommetto una cena che verrà assolto", premette Gomez. Dunque, rincara affermando che il processo è "un favore a Salvini" e ricorda come "ogni nave ha una storia a sé". Ma soprattutto, Gomez ricorda come "ho invitato più volte Salvini a farsi processare". E come andrà a finire? "Sarà assolto - ribadisce - e si scoprirà che quello che ha fatto del caso della nave Gregoretti è stato quello che poteva fare", insomma tutto nel rispetto della legge. Lo dice anche Peter Gomez, bene ribadirlo.

