Roberto Burioni, Michele Boldrin attacca: "Chi rilancia il lockdown è in malafede, che interessi ha il virologo?

Roberto Burioni dopo il silenzio di qualche mese è tornato a parlare su Twitter con l'aumento dei contagi e a "mordere". "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi", ha scritto Burioni in un Tweet.

Un post a cui hanno risposto molti utenti tra cui, come riporta Open, anche l'economista youtuber Michele Boldrin. La discussione è cominciata da un commento di Boldrin sull’eventualità di un secondo lockdown: "Pensare sia lo strumento a cui pensare per minimizzare i danni vuol dire essere profondamente in malafede. La domanda diventa, quindi: perché cosi tanti sembrano interessati nel rilanciarlo?".

Con Burioni che replica: "Il modo migliore per evitare un lockdown è prendere le dovute precauzioni. Se gli economisti (che sanno di virologia quanto i virologi sanno di economia, quindi molto poco) smettessero di giocare al dottore sarebbe meglio". Poi il virologo ci mette il carico da undici quando dice: "Le malattie infettive puoi solo prenderle, non commentarle"

