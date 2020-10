Selvaggia Lucarelli, il post contro Matteo Salvini scatena il caos: "Ricordate quel medico? È morto"

02 ottobre 2020 a

La penna polemica di Selvaggia Lucarelli non si ferma nemmeno davanti alla morte di un medico, anzi ne trae spunto per attaccare Matteo Salvini. Veniamo ai fatti, ieri - giovedì 2 febbraio - è morto il dottor Peppe Ascione, 55 anni. il medico di Ischia che contagiato dal coronavirus era stato curato con il plasma iperimmune. Nonostante la guarigione, dopo due mesi di terapia intensiva, il medico ricoverato in una clinica di riabilitazione a Pozzuoli per quattro mesi (Na) è morto per le conseguenze legate al Covid.

Del caso di Ascione, che lavorava come anestesista all'ospedale Loreto Mare, e che era guarito grazie alla cura di plasma iperimmune del dottor Giuseppe De Donno, direttore di Pneumologia e dell'Unità di Terapia intensiva respiratoria dell'ospedale “Carlo Poma” di Mantova, ne aveva parlato anche Matteo Salvini che esultando qualche mese fa per la guarigione del medico scrisse in un Tweet: Sacche di plasma da Mantova ad Ischia, dalla Lombardia alla Campania una vita salvata".

Ebbene la Lucarelli che non lesina mai bordate contro il leader della Lega ha scritto su Twitter: "Il medico salvato dal plasma e da De Donno con l’ovazione di Salvini è morto" allegando il post in cui Salvini e aggiungendo "E della plasmaterapia come cura definitiva e occultata dai poteri forti, non parlano manco lui e Le Iene, grandi promotori".

Immediate le repliche dei follower della Lucarelli che non hanno apprezzato l'argomento trattato. "Sei di una pochezza inaudita...il tuo ego..pur di cantar vittoria...supera anche la morte...si sta svelando la tua Vera identità!!", scrive un utente e poi ancora un altro: "Penso che una notizia così triste, scritta in questo modo, senza un minimo di sensibilità è davvero ....non trovo neanche le parole solo... vergogna". Qualche affezionato le rinnova la "stima" ma non le perdona l"Uscita triste. Hai la mia stima in molte occasioni. Questa ti è uscita molto male e spero che lo capirai anche te". E questi sono solo alcuni delle centinaia di commenti lasciati a fronte del silenzio, tardivo, della Lucarelli.

