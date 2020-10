Gregoretti, Iva Zanicchi: "Processo a Salvini assurdo. L'Europa spara in cu*** ai migranti e li prendiamo noi?"

03 ottobre 2020 a

“Assurdo processare Matteo Salvini”. Parola di Iva Zanicchi, che all’Adnkronos si è schierata dalla parte del segretario leghista, alle prese con l’udienza preliminare per il presunto sequestro di persona perpetrato ai danni di 131 migranti bloccati sulla nave Gregoretti. “Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo”, ha spiegato la cantante che ha poi sganciato la bomba sull’Europa: “Così sorniona, così indifferenze e che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno. Perché diciamo la verità, la Germania non vuole i migranti, la Francia non li vuole, la Spagna non li viole, gli sparano nel cu** e allora li prendiamo noi?”. Poi la Zanicchi ha chiarito di essere a favore dell’accoglienza, però bisogna porre dei paletti: “Questi entrano, escono, fanno quel ca*** che vogliono. Prendiamoli, ma devono sottostare alle regole del nostro paese”. Infine la solidarietà a Salvini: “Quando c’è un avversario pericoloso va massacrato. Io infatti avverto la signora Meloni perché sta avendo troppo successo, stia attenta”.

