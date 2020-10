Gregoretti, la sparata di Roberto Saviano contro Matteo Salvini: "Show a Catania, toglie la libertà ai migranti per salvare una carriera già finita"

04 ottobre 2020 a

Secondo Roberto Saviano, Matteo Salvini non ha nemmeno diritto di scendere in piazza per difendersi dall'accusa di essere un sequestratore. Non solo, l'ex ministro dell'Interno, leader del primo partito d'Italia stando a tutti i sondaggi, sarebbe ormai a fine carriera. Lo scrittore ha così commentato, infatti, la manifestazione del centrodestra di ieri a Catania: «3 ottobre 2013, #Lampedusa, 368 morti in uno dei più tragici naufragi del Mediterraneo. 7 anni dopo Salvini organizza uno show a #Catania per rivendicare il diritto a privare migranti della loro libertà senza alcun motivo, se non quello di salvare una carriera politica già finita». Un intervento scomposto, a gamba tesa. Puro Saviano: il leghista per il caso-Gregoretti è da condannare. Punto e stop. E deve anche tacere.

