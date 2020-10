Annalisa Chirico sul coronavirus e il coprifuoco: "Una gigantesca cazz***, facciamoci qualche domanda"

05 ottobre 2020 a

Annalisa Chirico non ci va leggera sul coronavirus. La giornalista, ospite a Coffee Break su La7 di Andrea Pancani, sbotta: "La mascherina all’aperto quando si è da soli è una gigantesca cazz***. Oggi lo confermano anche i professori". Per la firma del Foglio l'indiscrezione sul prossimo Dpcm, quella che vede la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 23, non ha senso: "A cosa serve il coprifuoco e chiudere tutto un'ora prima? È l'ennesima mazzata ai lavoratori".

Non solo perché la Chirico dimostra anche che l'idea di far fronte all'emergenza coronavirus così sia a dir poco controproducente: "Anzi - prosegue - se dobbiamo andare a casa prima, si può creare più affollamento". E ancora, conclude, "quando vedo uno da solo in auto con la mascherina, mi faccio qualche domanda, dobbiamo chiederci su come funzioni davvero la comunicazione".

