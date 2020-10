CartaBianca, lo sfogo di Iva Zanicchi contro il Covid-terrore: "Rinchiusi in casa? Ci vuole buonsenso"

07 ottobre 2020 a

Tra gli "scatenati" contro le nuove restrizioni dovute al coronavirus c'è per certo Iva Zanicchi, la mitica aquila di Ligonchio, che martedì 6 ottobre era ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai 3. E la Zanicchi sbotta, mostrando di non condividere, affatto, l'ipotetica linea durissima a cui potrebbe ricorrere il governo nel caso in cui l'emergenza si acuisse: "La seconda ondata? Dobbiamo seguire le regole e mettere le mascherine, è sacrosanto!", premette. "Ma non possiamo pretendere di rinchiuderci di nuovo in casa, di non vivere. Io credo che anche i giovani abbiano capito che serve fare attenzione. Ci vuole buonsenso", conclude in una sorta di appello a governo e Cts.

