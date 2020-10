Myrta Merlino, sfogo a L'aria che tira: "Simbolo della sciatteria". Contro il coronavirus, questa roba a Napoli

07 ottobre 2020 a

“Mi cascano le braccia”. Myrta Merlino è apparsa piuttosto sconsolata nella copertina de L’aria che tira. La padrona di casa ha iniziato il collegamento in diretta su La7 mostrando le immagini che giungono da Napoli, dove in una scuola un bidello misurava la febbre agli allievi mettendo la mano sulla loro fronte. “Si tratta di un metodo molto empirico - ha commentato la Merlino - non certo infallibile e anche un po’ pericoloso. Spero davvero che sia un caso limite ma non vorrei che fosse il simbolo del ritorno alla sciatteria, all’improvvisazione”. Per la conduttrice di La7 bisogna fare i conti con la realtà dell’emergenza coronavirus che purtroppo ci apprestiamo a rivivere: “Non vorrei che quanto accaduto ieri al Parlamento sia un altro esempio di sciatteria. Si è detto di tutto tra il problema politico, l’errore degli uffici della Camera, il cinismo dell’opposizione. Ognuno può vederla come preferisce, ma una cosa è certa: così non ne usciamo tra bidelli che si arrangiano e deputati che si sfidano a chi è più furbo o si fanno i fatti loro a casa”. Poi il monito severo: “Purtroppo contro questo virus arrangiarsi non è un’arte, il più furbo di tutti è lui”.

