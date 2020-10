Selvaggia Lucarelli contro Matteo Bassetti: "È la Lady Gaga delle pandemie con la pelata sempre più lucida e la barba disegnata"

08 ottobre 2020 a

a

a

Non c'è personaggio con cui Selvaggia Lucarelli non se la prenda. Questa volta nel mirino della firma del quotidiano di Marco Travaglio ci finisce Matteo Bassetti, "l'infettivologo di riferimento del centrodestra, quello che tutti consultano per avere la frase a effetto". A detta della Lucarelli il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova si piace tantissimo. "Corre voce - verga sul Fatto Quotidiano - che lui combatta i virus non per passione e competenze, ma perché non tollera che esista qualcosa di più virale di lui". Insomma, per la giudice di Ballando con le Stelle l'esporto non è altro che "la Lady Gaga delle pandemie".

Impensabile: con chi hanno beccato Selvaggia Lucarelli a cena. "E ha pagato lui"

Ma la paginata della Lucarelli su Bassetti non finisce qui: "le tv se lo litigano, Dagospia scrive che gli omosessuali sono pazzi di lui e interpretano le teorie lombrosiane per cui il suo naso e le sue mani sono la spia delle sue virtù, lui ha la pelata sempre più lucida, la barba sempre più disegnata. E che sia sempre più convinto di essere il più figo, il più affascinante, del resto, Bassetti ha fatto della spocchia il suo cavallo di battaglia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.