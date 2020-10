Giuseppe Cruciani a Coffeebreak: "L'obbligo di mascherine di Conte? Una misura tanto per fare"

08 ottobre 2020 a

L'obbligo di mascherine all'aperto? "Sostanzialmente inutile". Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio24, interviene in collegamento con CoffeeBreak su La7 per demolire l'ultima trovata di Giuseppe Conte: "Mi sono fatto un'idea, è una roba tanto per dire 'facciamo qualcosa' sull'onda dei bollettini quotidiani e con i numeri del contagio da coronavirus che aumentano", accusa Cruciani. "Non sono negazionista, assolutamente - continua il giornalista, commentando il Decreto Emergenza appena varato dal governo e firmato dal presidente Sergio Mattarella- ma la mortalità è molto molto bassa. Sarebbe assurdo pensare a un nuovo lockdown". Con una situazione economica di piena crisi e che non prevede riprese significative nei prossimi mesi, sarebbe con ogni probabilità il colpo di grazia al sistema-Paese.

