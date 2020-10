Myrta Merlino contro il professore che schiaffeggia l'alunno senza mascherina: "Questa sarebbe educazione?"

08 ottobre 2020 a

Hanno fatto scalpore le immagini che sono arrivate da Salerno, dove un professore ha preso a schiaffi in classe un alunno che rifiutava di indossare la mascherina. Il tutto, in un liceo. Al grido di "sbagli tu, sbaglio io", il docente si è scagliato con violenza contro il ragazzino. Immagini sconcertanti. Immagini stigmatizzate anche da Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira su La7, che su Twitter rilancia il video e commenta: "Sbagli tu? E sbaglio pure io e via con il ceffone allo studente senza mascherina. In questo modo il 'professore' educa? Ai ragazzi bisogna dare l'esempio con il dialogo. La mascherina è sacra ma le mani, anche se disinfettate, devono stare sempre al loro posto!", conclude Myrta Merlino. Ineccepibile.

