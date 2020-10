Principe Harry, "la situazione è precipitata. Come si era ridotto con l'alcol per colpa di William": la bomba nel libro sulla Corona

09 ottobre 2020 a

Nuove clamorose rivelazioni sulla famiglia reale inglese. Indiscrezioni sul principe Harry, che avrebbe iniziato a bere per colpa del fratello William. Il tutto nel libro sulla royal family di Robert Lacey, che promette di essere un terremoto. Il tema ovviamente sono le tensioni tra William ed Harry dopo l'addio alla corona del secondo insieme a Meghan Markle. Ma i problemi, secondo Lacey, sarebbero iniziati ben prima di Meghan, con la morte di Lady Diana. Harry, che aveva 14 anni, raggiunse il fratello a Eton, ed entrò nel gruppo di amici più grandi: è lì che inizio a bere e fumare, "trascinato" dal fratello maggiore che, scrive Lacey, "non si sarebbe occupato di lui e non avrebbe fatto nulla per proteggerlo". Ma la situazione sarebbe precipitata tra il 2000 e il 2001, quando William, 18enne, andò in Belize, lasciando solo Harry ad affrontare i suoi problemi. E l'inclinazione alla bottiglia si accentuò. E parecchio.

