Tagadà, duro attacco di Tiziana Panella a Vincenzo De Luca: "Basta prendersela con noi, faccia funzionare le cose"

Da napoletana a napoletano. Da sinistra a sinistra. Siamo a Tagadà su La7, dove la conduttrice, Tiziana Panella, si scaglia contro Vincenzo De Luca, il governatore della Campania in piena emergenza coronavirus. La regione che desta le peggiori preoccupazioni, ora, è proprio quella dello sceriffo, il quale è poco incline ad assumersi le sue responsabilità mentre è molto rapido nello sparare ad alzo zero contro i giornalisti, o peggio è molto rapido nel tappargli la bocca. E così ecco che la Panella prende la mira e apre il fuoco contro il governatore del Pd. Poche parole, ma molto precise: "Non se la prenda con i giornalisti, faccia funzionare le cose". Una aspra presa di posizione piovuta commentando le parole di De Luca nel punto stampa della mattina sull'emergenza coronavirus.

