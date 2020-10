Matteo Bassetti contro Selvaggia Lucarelli: "Io Lady Gaga del coronavirus? Non commento, eterosessuale convinto"

09 ottobre 2020 a

a

a

L'infettivologo Matteo Bassetti è stato definito da Selvaggia Lucarelli "il Lady Gaga del coronavirus". "Preferisco non commentare - è la replica del direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova a Un giorno da pecora su Rai Radiouno - e poi non ho nemmeno mai ascoltato Lady Gaga, io sono un gran tifoso dei 'revival'. Mi piacciono Gino Paoli, De André, tutta quella scuola...".

"Cosa mi avete invitato a fare?", "Troppo generoso": inedita rissa tra virologi, volano stracci tra Bassetti e Crisanti

Secondo Dagospia, Bassetti è un'icona gay: "Ma sono un eterosessuale convinto. Io in questo periodo sto cercando di esser quello che sono sempre stato: me stesso. A me della popolarità interessa poco e ne farei a meno. Penso che in un momento come questo sia giusto che parlino le persone che i virus li hanno sempre trattati". E tanti saluti a Selvaggia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.