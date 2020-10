Tiziana Ferrario contro Fazio e Rampini, il sospetto di Dagospia: "Ha un libro da promuovere, attacca briga per farsi pubblicità"

10 ottobre 2020 a

a

a

Tiziana Ferrario ha un libro da promuovere è spesso è ospite in tv. Giovedì sera è stata protagonista di una lite con Federico Rampini a Piazzapulita ed aveva già polemizzato con il programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Dagospia lancia il sospetto che lo faccia per mettersi in mostra e pubblicizzare il suo libro. Dopo aver definito la tv di Fazio ''maschilista, con valletta semimuta e bruttina intelligente'', riferita a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto,

"Non ricominciare con questa storia". Rampini contro Tiziana Ferrario, clamorosa rissa in diretta a Piazzapulita | Video

Nel talk di Formiglia si è scontrata con l'editorialista di Repubblica, che però gliele ha cantate: ''Voi siete tutti convinti che qui in America c'è l'inferno sanitario, vi devo stupire. qui si fanno più tamponi a New York che in tutta Italia'', lasciando di stucco l'ex conduttrice del Tg1. Mentre l'altro giorno su Twitter la giornalista si è scagliata contro il programma di Fabio Fazio, che, a suo giudizio, non valorizzerebbe abbastanza le presenze femminili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.