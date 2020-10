Non è l'Arena, l'ex presidente dell'Inps telefona in diretta. Massimo Giletti: "Ah, chiama soltanto ora?"

12 ottobre 2020 a

Un grosso colpo di scena a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Nella puntata di domenica 11 ottobre, infatti, è stato proposto un servizio sulla "casa di carta" dell'Inps, un servizio dedicato ai debiti e ai disservizi di un ente che da tempo è nel mirino (si pensi al mancato pagamento della cassa integrazione). Un servizio che evidentemente non è piaciuto troppo all'ex presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, che ha telefonato in diretta alla trasmissione. O meglio, ha telefonato in diretta a Luca Telese, che era ospite di Non è l'Arena. Dura, a quel punto, la presa di posizione di Giletti: "I miei collaboratori l'hanno cercata al telefono. Quando vuole, documenti alla mano, veniamo da lei. Se lei è d'accordo ci darà la sua verità", conclude Massimo Giletti.

