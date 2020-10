Stasera Italia, Alain Elkann sul coronavirus: "Siamo in guerra", dunque tutti zitti. Gelo in studio

13 ottobre 2020 a

Anche Alain Elkann si schiera tra i catastrofisti del coronavirus. Non lascia troppi margini all'immaginazione il suo intervento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete 4, nella puntata di martedì 13 ottobre. Il giornalista infatti spiega: "Vivo da molto in Inghilterra, il Paese della democrazia dell'eccellenza, dove le cose non vanno molto bene. Anche la gente comune non vuole accettare che viviamo in una situazione di guerra - prosegue allargando il discorso al caso italiano -. Quando c'era la guerra, quando c'erano i bombardamenti, le persone andavano nei rifugi. Qui il nemico non si sa chi è, non si vede, dunque la gente pensa che non ci sia e che dunque gli possa andare bene. Ma non si può vivere come se la vita fosse una scommessa. Ci vorrebbero dei governanti in cui la gente crede, delle disposizioni che le persone sono pronte a seguire, senza polemiche". Insomma, secondo Alain Elkann, in una condizione (pur drammatica) come quella della pandemia da coronavirus, è semplicemente sbagliato.

