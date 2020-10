Alessandro Sallusti a L'aria che tira: "La Lorenzin positiva al coronavirus? Auguri, spero resti umana anche da guarita"

14 ottobre 2020 a

"Faccio gli auguri di guarigione alla ministra Beatrice Lorenzin". A L'aria che tira, Alessandro Sallusti saluta la ministra della Salute positiva al coronavirus in una maniera un po' particolare: "Mi piacerebbe restasse così umana anche da guarita, il prima possibile", aggiunge il direttore del Giornale. "Mi sa che è caduta la linea con la Lorenzin", avverte Myrta Merlino. Peccato, sarebbe stato interessante ascoltare la risposta a quell'enigmatico "anche da guarita".





Sallusti prosegue virando il discorso sui no mask: "La Lorenzin dice basta coi no mask, ma sono un'estrema minoranza. I negazionisti duri e puri fanno casino ma sono irrilevanti numericamente. La maggior parte della gente sarebbe disposta a usare tutte le precauzioni ma chiami un medico e per riuscire a parlarci passano due giorni".

