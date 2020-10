Dritto e Rovescio, epica gaffe del Tg4: "Questa sera il programma presentato dal...", che disastro su Paolo Del Debbio

15 ottobre 2020 a

Una incredibile gaffe al Tg4 delle 12 di oggi, giovedì 15 ottobre. Una gaffe che riguarda l'innominato, o innominabile, Paolo Del Debbio. Si scherza, ovviamente. Il punto è che tra poche ore, su Rete 4, andrà in onda Dritto e Rovescio, il programma di Del Debbio, appunto. Peccato che Stefania Cavallaro, del Tg4, non si ricordi il suo nome. O, forse, si dimentica di pronunciarlo. Ma tant'è, in chiusura dell'edizione rinnova gli appuntamenti con il pubblico: "A questo punto non mi resta che ricordavi l’appuntamento alle 20.30 con Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli e poi con Dritto e Rovescio condotto dal presentatore". Fine. "Condotto dal presentatore". Spiazzante. E, ammettiamolo, il peculiare lancio strappa grasse risate.

