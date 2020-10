Roberto Burioni porta Red Ronnie in tribunale per diffamazione: nel mirino gli "interessi economici"

17 ottobre 2020 a

Arriva in tribunale lo scontro televisivo tra il conduttore Red Ronnie e il virologo Roberto Burioni. Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, è accusato di aver diffamato su internet il professore di Microbiologia e Virologia al San Raffaele di Milano. Nel maggio 2016, dopo un dibattito nella trasmissione Virus, il conduttore pubblicò sul proprio profilo Facebook un testo che accusava il medico di "ricerca di protagonismo" e di essere "legato a interessi economici".

Non solo, perché Ronnie riportò la mail di una persona che, riferendosi al professore, diceva tra l'altro: "In questo suo ruolo di moralizzatore, nasconde un lapalissiano conflitto di interessi, ossia l'impegno, in campo vaccinale, di tanti suoi brevetti". Da qui il processo per cui Red Ronnie ha chiesto il rito abbreviato.

