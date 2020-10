Giovanna Botteri, insospettabile retroscena: passa alla concorrenza e dalla Rai va al Corriere della Sera

17 ottobre 2020 a

Giovanna Botteri "passa alla concorrenza". Secondo un retroscena di Klaus Davi l'inviata e corrispondente storica della Rai starebbe trattando con il patron della RCS per apparire "sia in video che come editorialista di punta del Corriere della Sera", si legge su Affaritaliani.it. "Giovanna - prosegue Savi - è arrabbiatissima con Salini perché le ha negato il trasferimento da Pechino a Bruxelles, cui lei ambiva".

Per questo la Botteri avrebbe allargato le sue vedute con un contratto che somiglia a quello della collega Milena Gabanelli. La giornalista, dopo aver collaborato come freelance con viale Mazzini è passata al quotidiano di Luciano Fontana.

