Otto e Mezzo, Lilli Gruber non trattiene la risata: "Donna barbuta e godzilla, capito chi candida il centrodestra?"

20 ottobre 2020

“Carlo Calenda crede di essere Nembo Kid, quando ha annunciato la sua candidatura ha detto al Pd ‘non avete di meglio, accontentatevi’”. Così Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 ha introdotto il discorso della candidatura a sindaco di Roma del leader di Azione. “Secondo me siamo alle comiche”, ha dichiarato Andrea Scanzi, che ha poi ripercorso le varie tappe che hanno portato a questa candidatura: “A febbraio 2018 quando era ministro disse che il sindaco di Roma non lo avrebbe fatto neanche morto. Nel 2019 si fa eleggere europarlamentare nel Pd, poi esce e li bazooka per un anno perché si sono messi col M5s. Adesso dice ‘ehi ragazzi, ci sarei io, tornate da me e votatemi’. Troppo facile, non funziona così, corri da solo e vediamo se sei Nembo Kid o no”. Ma non è finita qui, Scanzi ovviamente ne ha anche per il centrodestra: “Io vi confesso che non so se le prossime comunali siano uno scherzo o no. Pd e M5s non riescono ad accordarsi, Calenda è una sorta di Sora Camilla che tutti la vogliono e nessuno la piglia, mentre il centrodestra candida Morgan a Milano, Sgarbi a Roma e sta pensando pure a Giletti e Porro. Chi saranno i prossimi, la donna barbuta e godzilla?”, ha chiosato Scanzi che ha costretto la Gruber a trattenere a fatica una risata di scherno nei confronti del centrodestra.

