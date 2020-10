Augusto Minzolini sulla Lombardia: "Travaglio e Repubblica godono? Solita mossa sporca per coprire colpe di Conte"

20 ottobre 2020 a

“Il Fatto Quotidiano, la Repubblica e la solita compagnia se la prende con la Lombardia quando è l’intero paese nei guai, visto che la Campania sta pure peggio”. Così Augusto Minzolini in un tweet è intervenuto a gamba tesa sulla narrazione filo-governativa di una Lombardia brutta, cattiva e stupida solo perché governata da un leghista come Attilio Fontana. È innegabile che la situazione stia sfuggendo di mano, soprattutto nell’area metropolitana di Milano, ma c’è un’evidente responsabilità nazionale se tutta Italia sta cadendo sotto i colpi della seconda ondata di coronavirus, non riuscendo più a tracciare i contagi. Addirittura il quotidiano diretto da Marco Travaglio sembra quasi godere delle difficoltà della Lombardia, che ha dichiarato il coprifuoco dalle 23 alle 5 come prima misura importante per provare ad abbassare la curva dei contagi: “Costretta a chiudere, è mega fallimento”, ha scritto il Fatto in prima pagina. “La solita mossa per coprire le colpe di un governo incapace”, è stato l’affondo di Minzolini che poi ha aggiunto: “Da mesi l’esecutivo ha i poteri dello stato d’emergenza ma le responsabilità sono sempre degli altri”.

