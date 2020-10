Nunzia De Girolamo positiva al Covid: "Tosse e molti dolori, malattia subdola", la cena del contagio

20 ottobre 2020 a

Nunzia De Girolamo è risultata positiva al coronavirus. A dare l’annuncio è stata direttamente l’ex ministro, che ha pubblicato un video per rassicurare tutti: “Scusate se sono stata assente in questi giorni, ma da giovedì scorso ero in isolamento domiciliare per proteggere la mia famiglia e tutte le persone che incontro costantemente”. La De Girolamo ha ben chiaro in mente come ha fatto a contagiarsi: “Mercoledì scorso sono andata a Benevento per una cena con una persona risultata positiva al Covid e che quindi ha trasmesso la malattia anche a me. Ieri sera tardi ho avuto la conferma di essere positiva, il coronavirus mi sta dando molti dolori tra tosse, mal di testa e altro”. La De Girolamo ha già iniziato la terapia: “Volevo solo farvi sapere che il Covid c’è, è subdolo e si nasconde anche tra le persone a cui vogliamo bene. Quindi tenete alta l’attenzione - ha chiosato - mascherina, distanza e isolamento in caso di dubbio perché è veramente dura”.

